Лукашенко назвал цену на российский газ

Минск будет платить за российский газ в 2017 году 130 долларов за тысячу кубометров, но частично сумма будет компенсирована за счет реэкспорта Белоруссией российской беспошлинной нефти, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Я сказал Путину, если вы не готовы на таких условиях работать, вы скажите… Нет, мы не хотим, чтобы в Белоруссии было хуже, но хотели бы, чтобы контракт, который в этом году заканчивается, закончили как он есть, вот 130 долларов есть, чтобы до конца 130 долларов было. Давайте договоримся о компенсации этой цены», — цитирует «РИА Новости» слова Лукашенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией урегулирован в 10-дневный срок. Стороны нашли возможность взаимных уступок, договорились, как будет идти работа в этой сфере не только в 2017 году, но и в 2018-2019 годах.

В начале 2016 года в Белоруссии назвали цену на российский газ несправедливой и в одностороннем порядке стали платить за него меньшую цену. Москва, в свою очередь, снизила беспошлинные поставки нефти в Белоруссию.

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События: нефть, газ
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