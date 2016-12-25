Сын Лукашенко не хочет быть президентом
12-летний Николай Лукашенко (младший сын президента Белоруссии) признался, что не хотел бы стать преемником отца.
Николай Лукашенко отметил, что пока не выбрал для себя профессию. Он допускает, что в будущем может заняться военным делом, сообщает ТАСС. О своих планах он рассказал 11-летнему Евгению Гришину, который приехал в Минск с Дальнего Востока. Россиянин мечтает работать журналистом.
– Меня многие об этом спрашивают. Я, наверное, не очень бы хотел стать президентом. Очень сложная жизнь тогда будет. Не уверен, что я готов к ней, – сказал сын президента Белоруссии.
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