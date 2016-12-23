Лужков опроверг слухи о своей клинической смерти и сообщил о воспалении легких

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков опроверг распространенную ранее информацию о своей экстренной госпитализации и якобы перенесенной клинической смерти.

- Все эти разговоры о клинической смерти – полный бред и неправда, — сказал Лужков РИА «Новости».

По словам бывшего столичного градоначальника, он рассчитывает оправиться от болезни уже через день-два и собирается посетить концерт Михаила Турецкого.

Лужков пояснил, что врачи диагностировали у него небольшое воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции.

- Мне сделали полное обследование, диагноз и лечение понятны. Через день-другой я надеюсь выйти из больницы и посетить концерт моего друга Михаила Турецкого, — подчеркнул Лужков.