Лужков назвал непонятным решение Грузии внести его в «черный список»

Эес-мэр Москвы Юрий Лужков назвал решение Грузии внести его в «черный список» неразумным и непонятным, а также мешающим развитию туризма между Россией и Грузией.

По его словам, решения такого рода возникают после каких-то действий, которые направлены против интересов Грузии или какой-то другой страны.

«Я побывал в Грузии как турист, в туристической группе, наша поездка была оформлена через грузинское туристическое агентство», — сказал Лужков, добавив, что никаких политических или общественных мероприятий он не проводил.

Лужков также назвал решение властей Грузии запретить ему въезд в страну «отрыжкой» господина Саакашвили (экс-президента Украины). Ранее Лужков прибыл в Грузию с друзьями и супругой Еленой Батуриной на майские праздники. Бывший мэр Москвы ранее несколько раз посещал Абхазию и Южную Осетию, которые были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости.

Заместитель главы МВД Грузии Шалва Хуцишвили позже сообщил, что Лужкову будет запрещен въезд в страну, сообщает РИА Новости.