Лужков нашел применение обломкам подлежащих сносу пятиэтажек
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков считает, что строительный мусор, образующийся при сносе пятиэтажек, еще может послужить столице.
По его словам, каменные обломки вполне можно использовать для строительства и ремонта дорог. «Мусор каменного происхождения идет в дороги очень неплохо. Это что-то, очень похожее на щебенку. Такой способ использовался у нас всегда, и сейчас так же нужно», - цитирует бывшего градоначальника RT.
Ранее сообщалось, что Госдума одобрила во втором чтении законопроект о реновации жилья в Москве. В рамках программы будут снесены около четырех с половиной тысяч хрущевок.
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