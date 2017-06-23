Лужков нашел применение обломкам подлежащих сносу пятиэтажек

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков считает, что строительный мусор, образующийся при сносе пятиэтажек, еще может послужить столице.

По его словам, каменные обломки вполне можно использовать для строительства и ремонта дорог. «Мусор каменного происхождения идет в дороги очень неплохо. Это что-то, очень похожее на щебенку. Такой способ использовался у нас всегда, и сейчас так же нужно», - цитирует бывшего градоначальника RT.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила во втором чтении законопроект о реновации жилья в Москве. В рамках программы будут снесены около четырех с половиной тысяч хрущевок.