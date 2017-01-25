Лужков начал производить гречку под названием «Медовые лужки»

Принадлежащее бывшему мэру Москвы хозяйство «Частный конный завод «Веедерн» в Калининградской области начало производить гречку, которая будет продаваться под брендом «Медовые лужки».

- Наша гречка будет называться «Медовые лужки», - подтвердил Лужков ТАСС.

Его хозяйство приступило к выращиванию гречки в Озерском районе Калининградской области три года назад. С 2015 года площадь посевов увеличена с 380 до 1640 гектаров. Для переработки гречихи используется собственная производственная линия, обеспечивающая полный цикл - от просушки до выпуска готовой продукции.