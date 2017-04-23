В Луганской области подорвался автомобиль ОБСЕ
Член Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ умер при подрыве автомобиля в ЛНР. Трое сотрудников миссии получили ранения.
Как сообщает «Российская газета», сработал фугас, заложенный диверсионной группой вблизи села Пришиб Славяносербского района ЛНР. Взрыв прогремел, когда экипажи СММ ОБСЕ двигались по маршруту Славяносербск - Сокольники.
В Народной милиции сообщили, что машина миссии подорвалась на противотанковой мине.
Ранее сотрудники ОБСЕ были предупреждены о возможных действиях диверсантов и провокациях со стороны ВСУ.
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