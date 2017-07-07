В Луганске увидели связь между взрывами и саммитом в Гамбурге

По мнению официального представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко взрывы в центре Луганска прогремели неспроста и могут быть связаны с проходящим в Германии саммитом «двадцатки».

Он считает, что цель инцидентов состоит в срыве мирного урегулирования на Донбассе. Марочко предположил, что российский и американский лидеры, а также страны-гаранты могут обсудить пути разрешения конфликта «без Порошенко», сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в центре Луганска прогремели два взрыва. В первом случае взорвалась самодельная бомба, заложенная в мусорную корзину и торгового центра, во втором – заминированный автомобиль. В результате происшествий один человек погиб, еще пятеро пострадали.

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