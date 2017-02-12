В Луганске сообщили о вероятной ликвидации разведгруппы ВСУ

В пограничной охране самопровозглашенной Луганской республики с большой долей вероятности допустили, что объявленная пропавшей группа разведчиков украинской армии была уничтожена при попытке проникнуть на территорию ЛНР.

Как отметили в погранслужбе, переход вооруженных людей через линию соприкосновения на территорию республики, не согласованный предварительно с властями ЛНР, рассматривается как провокация и пресекается незамедлительно.

«Такого рода инциденты периодически происходят, мы даем жесткий отпор. Скорее всего, с этой разведгруппой противника получилось так же», - сказали в погранслужбе ЛНР «Интерфаксу».

В правительстве республики также отметили, что если разведчики оказали вооруженное сопротивление во время задержания, то они, «скорее всего, были уничтожены ответным огнем». Однако если украинские диверсанты добровольно сложили оружие перед пограничниками ЛНР и сдались, то они могут быть среди задержанных.