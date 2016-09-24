Lufthansa планирует приобрести компанию Brussels Airlines
Авиакомпания Lufthansa сообщила о намерении купить компанию Brussels Airlines. Официальные данные о сделке будут объявлены 28 сентября.
Бельгийские СМИ отмечают, что сделка должна была состояться раньше, однако из-за терактов в Брюсселе была отложена. На сегодняшний день немецкая авиакомпания владеет 45 процентами акций бельгийского перевозчика, сообщает "Коммерсантъ".
Суммы сделок не уточняются, ожидается, что полностью сделка завершиться к лету 2017 года. Ориентировочная стоимость Brussels Airlines составляет 2,6 миллиона евро.
Следующая новость Самолет США в очередной раз подлетел в Крыму
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии