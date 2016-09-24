Lufthansa планирует приобрести компанию Brussels Airlines

Авиакомпания Lufthansa сообщила о намерении купить компанию Brussels Airlines. Официальные данные о сделке будут объявлены 28 сентября.

Бельгийские СМИ отмечают, что сделка должна была состояться раньше, однако из-за терактов в Брюсселе была отложена. На сегодняшний день немецкая авиакомпания владеет 45 процентами акций бельгийского перевозчика, сообщает "Коммерсантъ".

Суммы сделок не уточняются, ожидается, что полностью сделка завершиться к лету 2017 года. Ориентировочная стоимость Brussels Airlines составляет 2,6 миллиона евро.