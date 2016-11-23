Lufthansa отменила все рейсы 23 ноября из-за забастовки

Германская авиакомпания Lufthansa отменила все рейсы через Пулково 23 ноября в связи с проведением забастовки профсоюза пилотов Vereinigung Cockpit, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Как уточняется в материале, 23 ноября по расписанию должно было прилететь в Пулково два рейса из Франкфурта-на-Майне (прилет в 18:00 и 21:20) и один рейс из Мюнхена (прилет в 16:20). Также из петербургского аэропорта должны были вылететь два самолета в Франкфурт-на-Майне (вылет в 6:00 и 19:20) и один самолет в Мюнхен (вылет в 17:25).

Всем пассажирам, купившим билеты на эти рейсы, компания предложила сдать их или перебронировать на другие даты без штрафов.

Всего Lufthansa отменила 876 рейсов по всему миру из-за забастовки пилотов и бортпроводников, которые требуют повышения заработной платы на 22 процента, а также добиваются изменения тарифных соглашений о зарплате, сообщает «Санкт-Петербург.ру»

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