Lufthansa отменила 137 рейсов из-за забастовки пилотов
Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила 26 ноября 137 рейсов в связи с продолжающейся четвертый день забастовкой пилотов и бортпроводников, требующих повышения зарплаты на 22 процента и пересмотра трудовых контрактов.
Отмена субботних рейсов затронет примерно 30 тысяч пассажиров, которым авиакомпания предлагает без дополнительных затрат изменить даты вылета или вернуть полную стоимость билетов.
В общей сложности, за четыре дня авиакомпания отменила 2 755 рейсов, которые должны были обслужить 345 тысяч пассажиров, сообщает «Интерфакс».
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