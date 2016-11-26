Lufthansa отменила 137 рейсов из-за забастовки пилотов

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила 26 ноября 137 рейсов в связи с продолжающейся четвертый день забастовкой пилотов и бортпроводников, требующих повышения зарплаты на 22 процента и пересмотра трудовых контрактов.

Отмена субботних рейсов затронет примерно 30 тысяч пассажиров, которым авиакомпания предлагает без дополнительных затрат изменить даты вылета или вернуть полную стоимость билетов.

В общей сложности, за четыре дня авиакомпания отменила 2 755 рейсов, которые должны были обслужить 345 тысяч пассажиров, сообщает «Интерфакс».