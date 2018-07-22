Лучший парк Подмосковья получил приз в 14 миллионов рублей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награду победителю конкурса «Парки Подмосковья». Лучшим признан парк культуры и отдыха «Пехорка» в Балашихе.

За победу он удостоился премии в размере 14 млн рублей, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Планировка парка учитывает интересы всех возрастных групп. В «Пехорке» установлены детская и сценическая площадки, построены роллердром и скейтпарк, действует пункт проката веломобилей, электромобилей и гидроскутеров.

Всего в конкурсе принимали участие 75 парков в 44 муниципальных районах.