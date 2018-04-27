Лучший игрок в го вновь померяется силами с компьютером

Чемпион мира Кэй Цзе в четвертый раз вызвал искусственный интеллект на поединок.

Человек и компьютер проведут матч в городе Фучжоу. Кэй Цзе предстоит сыграть с китайской программой Golaxy. В случае победы он получит денежный приз в размере 158 тысяч долларов, сообщает «Экономика сегодня».

Это четвертая попытка Кэй Цзе обыграть искусственный интеллект. В предыдущих трех он потерпел неудачу.