Лучший игрок в го вновь померяется силами с компьютером
Чемпион мира Кэй Цзе в четвертый раз вызвал искусственный интеллект на поединок.
Человек и компьютер проведут матч в городе Фучжоу. Кэй Цзе предстоит сыграть с китайской программой Golaxy. В случае победы он получит денежный приз в размере 158 тысяч долларов, сообщает «Экономика сегодня».
Это четвертая попытка Кэй Цзе обыграть искусственный интеллект. В предыдущих трех он потерпел неудачу.
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