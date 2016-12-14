Лучшими спортсменами России 2016 года названы Александр Лесун и Яна Егорян

На торжественной церемонии награждения в Москве лучшим российским спортсменом 2016 года назван Александр Лесун, ставший олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро по современному пятиборью. Лучшей спортсменкой года признана Яна Егорян, завоевавшая на Играх-2016 золотые медали в личной и командной сабле.

В номинации «Эпоха в спорте» награжден председатель правления Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Владимир Юрзинов.

В номинации «Спортивная солидарность» награду получил руководитель организационного управления Олимпийского комитета России Юрий Юрьев.

В номинации «Спортивный объект России» лучшим признан московский водный стадион «Динамо».

- Спасибо тренерам и руководителям за ваш труд. Успехом считается то, что вы смогли создать профессиональный, боеспособный коллектив, который способен решать любые задачи. Несмотря на все обстоятельства, наши спортсмены смогли выполнить поставленные задачи на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где они стал четвертыми. Это является большим успехом, - цитирует «Интерфакс» выступление на церемонии награждения министра спорта РФ Павла Колобкова.