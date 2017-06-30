Лучшим игроком сборной России по футболу стал Игорь Акинфеев

Опрос болельщиков российской сборной на Кубке Конфедераций по футболу признал вратаря Игоря Акинфеева лучшим игроком в составе команды.

Всероссийский телефонный опрос был проведен ВЦИОМ 27-28 июня среди 1200 респондентов.

За Игоря Акинфеева проголосовало 12%, за Федора Смолова – 5%, за Юрия Жиркова – 4%.

61% опрошенных респондентов вообще не смог назвать лучшего игрока в составе сборной России по футболу, отмечает Interfax.

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