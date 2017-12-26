Лучше всего способности к обучению проявляются с 17 лет
Самый продуктивный для образования период в жизни человека составляет около четырех лет.
Голландские ученые установили, что лучше всего информацию человек усваивает в возрасте от 17 до 20 лет. Специалисты Лейденского университета провели эксперимент, в котором участвовали более 230 человек в возрасте от восьми до 25 лет. Им предлагалось решить логическую задачу с несколькими вариантами ответа, ориентируясь при этом на подсказки компьютера.
Ученые отмечают, что важную роль в процессе обучения играет дорсолатеральная часть полосатого тела в головном мозге. В ходе эксперимента ее активность достигала максимума у испытуемых от 17 до 20 лет, сообщает издание Nature Communications.
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