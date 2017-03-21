Лоза одобрил возможный запрет въезда на Украину Юлии Самойловой

Певец и композитор Юрий Лоза не видит ничего страшного в том, что российскую участницу песенного конкурса «Евровидение» Юлию Самойлову могут не пустить на территорию Украины.

«Да слава богу, что не пустят! С моей точки зрения, это хорошо, потому что мне, как композитору, не хочется, чтобы в очередной раз нам заявляли, что мы ничего не можем делать сами», - цитирует музыканта РИА «Новости».

Лоза считает, что выступление Самойловой на конкурсе не принесет никакой пользы России, поскольку она намерена участвовать в конкурсе с песней на иностранном языке.

«Мне все равно, поедет Юлия или нет, мне без разницы, потому что она ничего не дает ни мне, ни моей стране», - заявил Лоза. При этом он призвал брать пример с французских артистов, которые пропагандируют культуру своей страны, хотя и не занимают высоких мест в конкурсе.