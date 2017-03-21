Лоза одобрил возможный запрет въезда на Украину Юлии Самойловой

Певец и композитор Юрий Лоза не видит ничего страшного в том, что российскую участницу песенного конкурса «Евровидение» Юлию Самойлову могут не пустить на территорию Украины.

«Да слава богу, что не пустят! С моей точки зрения, это хорошо, потому что мне, как композитору, не хочется, чтобы в очередной раз нам заявляли, что мы ничего не можем делать сами», - цитирует музыканта РИА «Новости».

Лоза считает, что выступление Самойловой на конкурсе не принесет никакой пользы России, поскольку она намерена участвовать в конкурсе с песней на иностранном языке.

«Мне все равно, поедет Юлия или нет, мне без разницы, потому что она ничего не дает ни мне, ни моей стране», - заявил Лоза. При этом он призвал брать пример с французских артистов, которые пропагандируют культуру своей страны, хотя и не занимают высоких мест в конкурсе.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: Евровидение
Следующая новость Цены на турвизы в Египет останутся прежними

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО