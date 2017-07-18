«Ловец покемонов» может войти в «Совет блогеров» при Госдуме

Депутат Госдумы Василий Власов предложил пригласить ловца покемонов Руслана Соколовского на следующее заседание «Совета блогеров».

Кроме того, он предложил изменить 282 статью уголовного кодекса РФ и потребовал исключить Руслана Соколовского из перечня экстремистов.

В ответ на предложение депутата Соколовский заявил, что рассмотрит возможность участия в заседании, однако раскритиковал деятельность парламентской инициативы.

Первое заседание «Совета блогеров» состоялось 19 июня.

Руслан Соколовский стал известен как блогер, ловивший покемонов в Храме-на-Крови Екатеринбурга, и получивший за это три с половиной года лишения свободы условно, сообщает Life.