Ловец покемонов в храме получил условный срок
Суд Екатеринбурга приговорил блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме, к трем с половиной года лишения свободы условно.
Ранее сообщалось, что он был признан виновным в оскорблении чувств верующих, разжигании вражды и незаконном обороте специальных технических средств.
Суд счел, что Соколовский может исправиться без реального отбытия наказания. Обвинение требовало отправить его в колонию на тот же срок, передает НСН.
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