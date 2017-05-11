Ловец покемонов в храме получил условный срок

Суд Екатеринбурга приговорил блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме, к трем с половиной года лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что он был признан виновным в оскорблении чувств верующих, разжигании вражды и незаконном обороте специальных технических средств.

Суд счел, что Соколовский может исправиться без реального отбытия наказания. Обвинение требовало отправить его в колонию на тот же срок, передает НСН.