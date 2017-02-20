Ловец покемонов в храме пожаловался в ЕСПЧ

Российский блогер Руслан Соколовский, арестованный за игру в Pokemon Go в православном храме, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Блогер уверен в собственной невиновности и считает свои права ущемленными. Об этом сообщает агентство «Экономика сегодня» со ссылкой на адвоката блогера Алексея Бушмакова.

Под арестом Соколовский пробудет до 22 февраля. Ранее его в своей телепрограмме раскритиковал режиссер Никита Михалков.