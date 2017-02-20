Ловец покемонов в храме пожаловался в ЕСПЧ

Российский блогер Руслан Соколовский, арестованный за игру в Pokemon Go в православном храме, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Блогер уверен в собственной невиновности и считает свои права ущемленными. Об этом сообщает агентство «Экономика сегодня» со ссылкой на адвоката блогера Алексея Бушмакова.

Под арестом Соколовский пробудет до 22 февраля. Ранее его в своей телепрограмме раскритиковал режиссер Никита Михалков.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: ЕСПЧ
Следующая новость АвтоВАЗ возвращается к пятидневке

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО