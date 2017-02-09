Лоукостер «Победа» предложил пассажирам гибкий подход к смене даты вылета

Авиаперевозчик с четверга ввел новый сервис стоимостью 2 тысячи рублей, благодаря которому пассажиры получат возможность изменять параметры забронированных билетов.

Услуга доступна для бронирований по всем тарифам авиакомпании. Изменения можно внести не позднее чем за 12 часов до времени вылета.

Как правило, большинство тарифов лоукостера невозвратные, и если у пассажира меняются планы перелеты, билет сгорает. «Многие клиенты просили нас разрешить с доплатой изменить дату вылета, а иногда и маршрут»,- цитирует «Интерфакс» гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова.

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