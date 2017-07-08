Лотерея принесла безработному жителю Франции миллион евро
Безработный житель Франции выиграл в лотерею более миллиона евро.
40-летний мужчина сделал ставку в пять евро в лотерею под названием My Million в табачном ларьке. О действительной сумме выигрыша ему сообщил продавец, пишет РИА Новости.
Продавец по имени Стефан Лорка пояснил: «Это я сказал ему, когда он подошел спросить, почему рядом с его именем написано «джекпот». Лорка сообщил, что сопроводил победителя в Париж, где после соответствующих проверок мужчина получил чек на круглую сумму.
В мае этого года житель Сочи выиграл в лотерею «Столото» 364,6 миллиона рублей.
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