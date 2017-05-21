В Лос-Анджелесе простились с актером Олегом Видовым
В Лос-Анджелесе прошли похороны советского и американского актера Олега Видова.
По словам вдовы Видова Джоан Борстен, церемония прощания прошла на кладбище Hollywood Forever. В ней приняли участие более 50 человек, пишет Газета.ru.
Она рассказала: «Все прошло очень эмоционально. Я поведала о жизни Олега, присутствовали многие люди из его жизни, которые также брали слово, но старались быть краткими».
Борстен уточнила, что на похоронах были исключительно российские актеры. Вдова пояснила: «Я намеренно не связывалась с нероссийскими актерами. Я подумала, что он должен быть в окружении поклонников».
16 мая в Калифорнии в возрасте 73 лет скончался советский, российский и американский актер Олег Видов.
Следующая новость На подмосковном складе с резиновой обувью произошел пожар
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии