В Лос-Анджелесе простились с актером Олегом Видовым

В Лос-Анджелесе прошли похороны советского и американского актера Олега Видова.

По словам вдовы Видова Джоан Борстен, церемония прощания прошла на кладбище Hollywood Forever. В ней приняли участие более 50 человек, пишет Газета.ru.

Она рассказала: «Все прошло очень эмоционально. Я поведала о жизни Олега, присутствовали многие люди из его жизни, которые также брали слово, но старались быть краткими».

Борстен уточнила, что на похоронах были исключительно российские актеры. Вдова пояснила: «Я намеренно не связывалась с нероссийскими актерами. Я подумала, что он должен быть в окружении поклонников».

16 мая в Калифорнии в возрасте 73 лет скончался советский, российский и американский актер Олег Видов.