Лось спровоцировал ДТП с четырьмя погибшими в Подмосковье

В Можайске два автомобиля столкнулись с лосем на трассе М-1, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел в ночь на 13 мая. В результате столкновения двух машин Ford Focus и Skoda Fabia с животным погибли четыре человека. Еще трое были доставлены в больницу, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

ДТП привело к ограничению движения на трассе. Для устранения последствий дорожной аварии на место выехали 25 человек и 3 единицы техники.

Ранее стало известно, что при столкновении двух автомобилей в Ставропольском крае погибли шесть человек.