Лось спровоцировал ДТП с четырьмя погибшими в Подмосковье
В Можайске два автомобиля столкнулись с лосем на трассе М-1, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.
Инцидент произошел в ночь на 13 мая. В результате столкновения двух машин Ford Focus и Skoda Fabia с животным погибли четыре человека. Еще трое были доставлены в больницу, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».
ДТП привело к ограничению движения на трассе. Для устранения последствий дорожной аварии на место выехали 25 человек и 3 единицы техники.
Ранее стало известно, что при столкновении двух автомобилей в Ставропольском крае погибли шесть человек.
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