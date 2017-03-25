Лондонский террорист участвовал в Боснийской войне

Халид Масуд, совершивший теракт в Лондоне 22 марта, участвовал в войне в Боснии 1992-1995 годов, а также являлся членом террористической группировки «Аль-Муджахид».

Об этом сообщает газет Blic со ссылкой на источники в спецслужбах и разведке. По данным издания, в списке боевиков «Аль-Муджахида» было обнаружено имя Масуда.

Он приехал в Боснию 1 мая 1993 года и воевал на стороне арабских террористов. Известно, что он покинул Боснию 25 декабря 1995 года. Боснийские боевики, так называемые «Аль-Муджахиды», были добровольцами и воевали на стороне Боснии.