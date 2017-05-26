Лондонский суд отложил решение по спору между РФ и Украиной
Высокий суд Лондона отложил вынесение решения по иску России к Украине о выплате долга в размере трех миллиардов долларов.
В Киеве действия суда объяснили сложностью затронутых вопросов. «Таким образом, после сегодняшнего слушания Судья выделит определенное время на то, чтобы рассмотреть вопрос глубже перед тем, как вынести свое решение в положенный срок», - говорится в сообщении Минфина Украины.
В российском финансовом ведомстве пояснили, что предметом рассмотрения суда стали вопросы о порядке расчета и суммы начисленных процентов, а также определение суммы судебных издержек, которую должна выплатить Украина.
«Суду потребовалось дополнительное время на изучение позиций сторон и вынесение решения. Данная ситуация является вполне типичной для подобных случаев», - отметили министерстве.
Москва ожидает, что окончательное решение будет вынесено в ближайшее время.
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