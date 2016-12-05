Лондонский музей выкупил у РФ спускаемый аппарат первого британского астронавта

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-19М», на котором первый британский астронавт на МКС Тимоти Пик летал на околоземную орбиту, приобретен Лондонским музеем науки. Об этом журналистам сообщили в корпорации «Энергия», изготовившей космический аппарат.

«Российское предприятие РКК «Энергия» передает в Музей науки (Лондон, Великобритания) спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-19М», на котором совершил свой полет Тимоти Пик – первый британский астронавт на МКС», - цитирует текст сообщения ТАСС.

Как уточнили в корпорации, экспонат представляет собой оригинал спускаемого аппарата «Союза» на момент посадки, лишь некоторое штатное оборудование было заменено на макеты.

Пик вернулся на землю 18 июня 2016 года, он стал первым британским астронавтом на МКС, а также первым британцем, вышедшим в открытый космос. При этом первым представителем Великобритании в космосе в целом является Хелен Шерман, которая в 1991 году провела семеро суток на орбитальной станции «Мир».