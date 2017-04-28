Лондонская полиция предотвратила теракт
В ходе полицейской операции на северо-западе Лондона были задержаны шесть человек, подозревающиеся в планировании теракта в английской столице.
При задержании ранение получила одна подозреваемая женщина, которая сейчас находится в больнице. После прохождения лечения она будет допрошена следователями, сообщает ТАСС.
27 апреля британская полиция задержала в центре Лондона вооруженного мужчину по подозрению в хранении оружия, в совершении и подготовке терактов. В его рюкзаке были обнаружены ножи.
22 марта у стен британского парламента был совершен теракт. Автомобиль, за рулем которого находился 52-летний террорист Халид Масуд, сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне.
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