Лондонская полиция предотвратила теракт

В ходе полицейской операции на северо-западе Лондона были задержаны шесть человек, подозревающиеся в планировании теракта в английской столице.

При задержании ранение получила одна подозреваемая женщина, которая сейчас находится в больнице. После прохождения лечения она будет допрошена следователями, сообщает ТАСС.

27 апреля британская полиция задержала в центре Лондона вооруженного мужчину по подозрению в хранении оружия, в совершении и подготовке терактов. В его рюкзаке были обнаружены ножи.

22 марта у стен британского парламента был совершен теракт. Автомобиль, за рулем которого находился 52-летний террорист Халид Масуд, сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне.