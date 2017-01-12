В Лондоне закрылся офис причастной к докладу о «компромате на Трампа» компании

Офис лондонской компании Orbis Business Intelligence Ltd., которая, предположительно, является автором так называемого секретного досье о возможном сборе Москвой компрометирующих сведений на избранного президента США Дональда Трампа, в четверг закрыт.

Связаться с представителями Orbis Business Intelligence можно только через домофон, набрав на его циферблате №5. Однако в ответ идут лишь длинные гудки, которые затем обрываются. На телефонные звонки представители Orbis Business Intelligence также не отвечают. Не видно и потенциальных клиентов, которые бы пытались дозвониться в офис компании непосредственно снаружи, - сообщает корреспондент ТАСС с места события.

На улице Гросвенор-гарденс в столичном районе Белгравия у здания, где и расположен офис компании, на крыльце собралось около десятка британских журналистов, некоторые из которых ведут дежурство на этом месте с 09:00 местного времени (12:00 мск).

Корреспонденту агентства удалось пообщаться с одним из сотрудников компании, расположенной в этом же офисном комплексе, по утверждению которого Orbis Business Intelligence занимается «вопросами, связанными с Россией».

Orbis Business Intelligence, согласно информации на ее сайте, была основана в 2009 году и укомплектована отставными сотрудниками британских спецслужб. В своей работе компания опирается на данные и мнения «глобальной сети» экспертов и видных предпринимателей, проводит «операции по сбору разведывательной информации» и «трудные, зачастую трансграничные расследования».

Ранее британская The Daily Telegraph информировала, что бывший сотрудник британской службы внешней разведки МИ-6 Кристофер Стил, которому приписывается авторство документа о собранном Россией на Трампа компромате, покинул свой дом в английском графстве Суррей, и его местонахождение неизвестно. По данным издания, источник, знакомый со Стилом, сообщил, что тот «опасается за свою жизнь».