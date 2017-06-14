В Лондоне загорелся жилой небоскреб

В британской столице горит 27-этажный жилой дом Grenfell Tower. В результате пожара пострадали 15 человек.

Согласно информации зарубежных СМИ, люди отравились продуктами горения. Все они срочно госпитализированы.

В ликвидации огня задействованы примерно 200 пожарных и 40 единиц техники. Место происшествия оцеплено полицией, сообщает Nation News.

Предполагается, что к возгоранию мог привести взрыв бытовой техники на одном из этажей здания.

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