В Лондоне загорелся жилой небоскреб
В британской столице горит 27-этажный жилой дом Grenfell Tower. В результате пожара пострадали 15 человек.
Согласно информации зарубежных СМИ, люди отравились продуктами горения. Все они срочно госпитализированы.
В ликвидации огня задействованы примерно 200 пожарных и 40 единиц техники. Место происшествия оцеплено полицией, сообщает Nation News.
Предполагается, что к возгоранию мог привести взрыв бытовой техники на одном из этажей здания.
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