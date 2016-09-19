В Лондоне задержан подозреваемый в организации теракта

В аэропорту Хитроу задержан мужчина, подозреваемый в попытке организации теракта. Полиция сообщила, что предпологаемому преступнику 39 лет.

Известно, что мужчина подозревается в в хранении материалов, используемых для изготовления взрывчатки. Инцидент не повлиял на работу аэропорта Хитроу, сообщает РБК. Полиция выясняет данные о связи мужчины с террористическими группировками.

Полиция не уточнила, о каких материалах идет речь.

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