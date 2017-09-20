В Лондоне задержан еще один подозреваемый в теракте в метро

Британская полиция задержала в Южном Уэльсе третьего подозреваемого по делу о взрыве в лондонской подземке.

Имя задержанного не называется. Известно только, что ему 25 лет, сообщает экспертный канал «ФедералПресс» со ссылкой на ВВС.

Взрыв на станции «Парсонс-Грин» прогремел 15 сентября. Ранения получили 29 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ДАИШ (запрещена в России).

Ранее по подозрению в причастности к взрыву были задержаны выходцы из Ирака и Сирии.