В Лондоне задержан еще один подозреваемый в теракте в метро
Британская полиция задержала в Южном Уэльсе третьего подозреваемого по делу о взрыве в лондонской подземке.
Имя задержанного не называется. Известно только, что ему 25 лет, сообщает экспертный канал «ФедералПресс» со ссылкой на ВВС.
Взрыв на станции «Парсонс-Грин» прогремел 15 сентября. Ранения получили 29 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ДАИШ (запрещена в России).
Ранее по подозрению в причастности к взрыву были задержаны выходцы из Ирака и Сирии.
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