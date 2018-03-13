В Лондоне скончался финансист Бориса Березовского
В Великобритании скончался бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота» по финансам Николай Глушков.
Причина смерти не называется.
В 90-е годы Николай Глушков был соратником бизнесмена Бориса Березовского в распоряжении средств «Аэрофлота».
На протяжении многих лет Глушков страдал заболеванием крови — гемохромотозом, сообщает «BFM».
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