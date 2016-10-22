В Лондоне прошел митинг с требованием прекращения войны в Сирии

Несколько сотен человек вышли на митинг в Лондоне, чтобы потребовать от властей принятия решительных мер для прекращения кровопролитного конфликта в Сирии. В митинге приняла участие известная британская актриса Кэри Маллиган.

Правительство Великобритании ранее взяло на себя обязательство до конца этого года принять первых беспризорных детей из стран Ближнего Востока, которые находятся в лагерях беженцев в государствах Европы.

Демонстранты на митинге призвали обратить внимание на страдания сирийских детей и приветствовали решение правительства предоставить убежище несовершеннолетним беженцам из Сирии, ТАСС.