В Лондоне прошел митинг с требованием прекращения войны в Сирии
Несколько сотен человек вышли на митинг в Лондоне, чтобы потребовать от властей принятия решительных мер для прекращения кровопролитного конфликта в Сирии. В митинге приняла участие известная британская актриса Кэри Маллиган.
Правительство Великобритании ранее взяло на себя обязательство до конца этого года принять первых беспризорных детей из стран Ближнего Востока, которые находятся в лагерях беженцев в государствах Европы.
Демонстранты на митинге призвали обратить внимание на страдания сирийских детей и приветствовали решение правительства предоставить убежище несовершеннолетним беженцам из Сирии, ТАСС.
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