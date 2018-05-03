В Лондоне прогремел взрыв
На севере столицы Великобритании в результате взрыва пострадали около трех десятков человек.
Инцидент произошел в районе Стэмфод Хилл во время торжества по случаю еврейского праздника Лаг ба‐Омер. Причины взрыва и обстоятельства происшествия уточняются.
Большую часть пострадавших составляют дети. Десять человек были доставлены в больницы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на британские СМИ.
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