В Лондоне прогремел взрыв

На севере столицы Великобритании в результате взрыва пострадали около трех десятков человек.

Инцидент произошел в районе Стэмфод Хилл во время торжества по случаю еврейского праздника Лаг ба‐Омер. Причины взрыва и обстоятельства происшествия уточняются.

Большую часть пострадавших составляют дети. Десять человек были доставлены в больницы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на британские СМИ.