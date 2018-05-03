В Лондоне прогремел взрыв

На севере столицы Великобритании в результате взрыва пострадали около трех десятков человек.

Инцидент произошел в районе Стэмфод Хилл во время торжества по случаю еврейского праздника Лаг ба‐Омер. Причины взрыва и обстоятельства происшествия уточняются.

Большую часть пострадавших составляют дети. Десять человек были доставлены в больницы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на британские СМИ.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Вадима Мулермана похоронят на родине

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО