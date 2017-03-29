В Лондоне похоронили певца Джорджа Майкла

В столице Великобритании прошли похороны певца Джорджа Майкла. На закрытой церемонии присутствовали родные и друзья артиста.

Певец похоронен на кладбище Хайгейт, неподалеку от своего дома на севере Лондона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Артист скончался в конце декабря прошлого года в возрасте 53 лет. Полиция охарактеризовала его смерть как «внезапную, но не подозрительную». Некоторое время назад коронер графства Оксфордшир заявил, что Майкл скончался в результате «естественных причин».