В Лондоне похоронили певца Джорджа Майкла
В столице Великобритании прошли похороны певца Джорджа Майкла. На закрытой церемонии присутствовали родные и друзья артиста.
Певец похоронен на кладбище Хайгейт, неподалеку от своего дома на севере Лондона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Артист скончался в конце декабря прошлого года в возрасте 53 лет. Полиция охарактеризовала его смерть как «внезапную, но не подозрительную». Некоторое время назад коронер графства Оксфордшир заявил, что Майкл скончался в результате «естественных причин».
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