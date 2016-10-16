В Лондоне патриарх Кирилл освятит Успенский собор
После реставрации в Лондоне открывается Успенский кафедральный собор. Патриарх Кирилл освятит обновленный храм и отлитые для него колокола.
Патриарх Кирилл прибыл на Британские острова в честь 300-летия присутствия Русской церкви в Британии. Реставрация Успенского собора в Лондоне шла в течение трех лет. В здании были заменены пол и крыша, установлено новое освещение. Изначально собор был построен в 1849 году.
Помимо колоколов патриарх освятит фреску Пресвятой Богородицы на наружной стене храма, сообщает ТАСС.
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