В Лондоне патриарх Кирилл освятит Успенский собор

После реставрации в Лондоне открывается Успенский кафедральный собор. Патриарх Кирилл освятит обновленный храм и отлитые для него колокола.

Патриарх Кирилл прибыл на Британские острова в честь 300-летия присутствия Русской церкви в Британии. Реставрация Успенского собора в Лондоне шла в течение трех лет. В здании были заменены пол и крыша, установлено новое освещение. Изначально собор был построен в 1849 году.

Помимо колоколов патриарх освятит фреску Пресвятой Богородицы на наружной стене храма, сообщает ТАСС.