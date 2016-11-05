В Лондоне обнаружено «секретное политическое оружие» Трампа

У избирательного штаба кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа есть "секретное политическое оружие". Это - фирма Cambridge Analytica, которая расположена в Лондоне и получила за свои услуги в сентябре более пяти миллионов долларв.

Как сегодня сообщил телеканал CNN, Cambridge Analytica утверждает, что ее специалисты с помощью различных методов анализа способны убедить американских избирателей голосовать за Трампа на выборах 8 ноября.

В частности, сотрудники фирмы создают психологический портрет человека на основе изучения порядка 5 тысяч различных параметров. Затем избирателю предлагается пройти анонимный психологический тест, в ходе которого определяются степень его откровенности, совестливости, законопослушности и склонности к нервным срывам.

Если верить последнему соцопросу, проведенному по заказу телекомпании "Fox News", Трамп сократил отставание по популярности среди избирателей от Хиллари Клинтон до двух процентов.