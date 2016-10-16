В Лондоне началась очередная встреча по Сирии
Многосторонняя встреча по Сирии началась в Лондоне. Среди ее участников - госсекретарь Джон Керри и главы МИД Великобритании и Франции.
Российских представителей на встрече нет. Как сообщает ТАСС, ее основная цель - обсуждение уменьшения уровня насилия в Сирии и улучшения гуманитарного доступа.
Перед началом переговоров глава британского МИДа Борис Джонсон сообщил, что одной из ее тем станет ситуация в Алеппо и роль России в проводимой сирийскими войсками операции по освобождению бывшей экономической столицы страны от террористов.
Накануне четырехчасовая встреча по сирийской проблематике в швейцарской Лозанне прошла безрезультатно.
Дискуссии без купюр.
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