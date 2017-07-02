В Лондоне легковой автомобиль наехал на группу подростков
На юге Лондона легковой автомобиль въехал в группу подростков. Погибла 16-летняя девушка.
Как сообщает Lenta.ru, водитель машины Audi-A3 получил травму головы. Шесть подростков доставлены в медицинские учреждения с не опасными травмами.
В полиции считают, что наезд был преднамеренным.
19 июня в столице Великобритании водитель фургона совершил наезд на прихожан мечети. Мужчину скрутил имам, после чего прибывшие на место полицейские смогли провести задержание.
Следующая новость Президент России подписал поправки в бюджет на текущий год
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии