В Лондоне легковой автомобиль наехал на группу подростков

На юге Лондона легковой автомобиль въехал в группу подростков. Погибла 16-летняя девушка.

Как сообщает Lenta.ru, водитель машины Audi-A3 получил травму головы. Шесть подростков доставлены в медицинские учреждения с не опасными травмами.

В полиции считают, что наезд был преднамеренным.

19 июня в столице Великобритании водитель фургона совершил наезд на прихожан мечети. Мужчину скрутил имам, после чего прибывшие на место полицейские смогли провести задержание.