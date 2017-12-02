В Лондоне из-за наезда автомобиля на тротуар пострадали пять человек

Пять человек получили травмы в результате наезда автомобиля на тротуар в британской столице.

Как уточняют «Известия», двое из них находятся в критическом состоянии.

Инцидент случился утром 2 декабря на Стоквелл роуд. В полиции не рассматривают случившееся как теракт.

26 ноября мужчина, управляя легковым автомобилем, сбил пешеходов в немецком Куксхафене. В результате инцидента пять человек пострадали.