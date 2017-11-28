В Лондоне автобусы будут заправлять кофейными остатками

В столице Великобритании часть автобусов переводят на биотопливо, полученное из отходов от приготовления кофе.

Заниматься его изготовлением будут компании bio-bean и Royal Dutch Shell, а в качестве поставщиков сырья выступят производители растворимого кофе и кофейни.

Полученная субстанция будет смешиваться с традиционным топливом. При этом внесения изменений в конструкции двигателей автобусов не потребуется, пишет ВВС.

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