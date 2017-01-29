Мэр Лондона раскритиковал миграционную политику Трампа
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что запрет США на въезд выходцев с Ближнего Востока является "позорным и жестоким".
Садик Хан – первый в истории Лондона мэр-мусульманин. Он резко раскритиковал миграционную политику нового президента США Дональда Трампа. Хан отметил, что США всегда славились своей лояльностью к беженцам и мигрантам, сообщает РИА "Новости".
Ранее Трамп подписал указ об ужесточении миграционной политики. Прием беженцев остановлен на 120 дней. Мэр Лондона отметил, что Трампу не следует отворачиваться от этой глобальной проблемы.
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