Лондон высказался против отказа от сделки с Ираном
Разрыв ядерной сделки с Ираном станет фатальной ошибкой и позволит Тегерану обзавестись новым оружием. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
Таким образом Лондон отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможном выходе Вашингтона из сделки. Джонсон согласился с тем, что в соглашении имеется ряд слабых сторон, но они, по его словам, вполне устранимы, сообщает Nation News.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также высказался против выхода Штатов из сделки с Ираном. Он отметил, что политика Трампа может привести к войне.
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