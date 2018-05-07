Лондон высказался против отказа от сделки с Ираном

Разрыв ядерной сделки с Ираном станет фатальной ошибкой и позволит Тегерану обзавестись новым оружием. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Таким образом Лондон отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможном выходе Вашингтона из сделки. Джонсон согласился с тем, что в соглашении имеется ряд слабых сторон, но они, по его словам, вполне устранимы, сообщает Nation News.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также высказался против выхода Штатов из сделки с Ираном. Он отметил, что политика Трампа может привести к войне.