Лондон вступился за участников протестных акций в России

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти освободить задержанных полицией участников несогласованных акций протеста.

По его мнению, силовики нарушили их конституционное право на свободу выражения и мирные собрания. От имени Великобритании Джонсон призвал Россию выполнить свои международные обязательства в СЕ и ОБСЕ, передает РИА «Новости».

Ранее с аналогичным призывом к Москве обратился МИД Франции.

В день России в ряде городов прошли несанкционированные акции сторонников оппозиции. В Москве силовики задержали 150 человек, в том числе и Алексея Навального, в Санкт-Петербурге – около 500.

В Совете по правам человека при президенте РФ назвали провокацией решение оппозиции провести несанкционированную акцию на Тверской улице, а также сделали акцент на агрессивном поведении ее участников.