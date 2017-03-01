Лондон и Варшава никогда не признают Крым российским

Великобритания и Польша не намерены признавать Крым частью России. Такое заявление сделал глава британского МИД Борис Джонсон в ходе совместной пресс-конференции со своими украинским и польскими коллегами Павлом Климкиным и Витольдом Ващиковским.

Встречу он назвал «первой британско-польской дипмиссией на Украине», и добавил, что у Лондона и Варшавы общее видение мира и общие фундаментальные вещи, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Джонсон подчеркнул, что Крым никогда не будет признан российским и призвал усилить давление на Россию.

Министр также отметил прогресс Киева в реформах и заявил, что мир должен узнать об этом достижении.