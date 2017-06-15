Лондон и ЕС условились о дате начала переговоров по Brexit
Переговоры по поводу процедуры выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) начнутся 19 июня.
От Лондона в них будет участвовать глава министерства по выходу из ЕС Дэвид Дэвис. Брюссель будет представлять Мишель Барнье, сообщается на сайте британского ведомства.
Решение о дате старта переговоров было принято в ходе дискуссии 15 июня. Обе стороны с ней согласились.
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