Лондон не смог доказать причастность России к кибератакам

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон рассказал, что у Британии нет достаточных данных о вмешательстве российских хакеров в политические процессы в Европе.

Об этом он заявил в интервью газете The Guardian: «У нас нет никаких доказательств того, что русские в действительности пытались подорвать демократические процессы в наших странах».

Джонсон добавил, что Россия располагает достаточным потенциалом для совершения хакерских атак. Он сказал: «У нас есть масса свидетельств того, что русские на это способны». Глава британского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы в США. Он констатировал: «Вы видели, что случилось в Америке. Нет никаких сомнений в том, что они участвовали во взломе серверов Демократической партии».

Ранее руководитель Центра национальной кибербезопасности Великобритании Киаран Мартин заявила о многочисленных кибератаках на правительственные организации со стороны Москвы. В МИД России эту информацию опровергли.

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