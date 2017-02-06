Лондон продолжит политику санкций и давления в отношении России

Экономические санкции Евросоюза против РФ пролонгированы до 31 июля текущего года, и министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон не видит никаких причин для отказа от политики ограничений.

«Великобритания будет настаивать, что нет никаких условий для смягчения санкций против России и (есть) все условия для продолжения оказания давления на РФ», - заявил он, прибыв на встречу глав МИД стран ЕС, передает ТАСС.

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