Лондон продолжит политику санкций и давления в отношении России
Экономические санкции Евросоюза против РФ пролонгированы до 31 июля текущего года, и министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон не видит никаких причин для отказа от политики ограничений.
«Великобритания будет настаивать, что нет никаких условий для смягчения санкций против России и (есть) все условия для продолжения оказания давления на РФ», - заявил он, прибыв на встречу глав МИД стран ЕС, передает ТАСС.
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